нужно эссе по теме: сгорание топлива: вред и польза. чего больше? как бороться с вредом? должно быть: введение, актуальность, основная часть(обоснование темы типо доказательство того что оно вредно и полезно) вывод, и ссылки!!!...
Физика
нужно эссе по теме: сгорание топлива: вред и польза. чего больше? как бороться с вредом? должно быть: введение, актуальность, основная часть(обоснование темы типо доказательство того что оно вредно и полезно) вывод, и ссылки!!! никакого плагиата! если используем интернет ресурсы то должны быть ссылки! и полностью работу брать нельзя! Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для жизни человека необходимо иметь источники энергии в то же время чистый воздух - основа здоровья человека но при добыче энергии человек вынужден сжигать топливо и тем самым загрязнять воздух человек стоит перед выбором - что важнее жажда наживы отдельных людей приводит к нерациональному расходованию природных ресурсов и недостаточному вниманию к проблемам окружающей среды и в таком стиле далее....
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