нужно эссе по теме: сгорание топлива: вред и польза. чего больше? как бороться с вредом? должно быть: введение, актуальность, основная часть(обоснование темы типо доказательство того что оно вредно и полезно) вывод, и ссылки!!!...

Физика

нужно эссе по теме: сгорание топлива: вред и польза. чего больше? как бороться с вредом? должно быть: введение, актуальность, основная часть(обоснование темы типо доказательство того что оно вредно и полезно) вывод, и ссылки!!! никакого плагиата! если используем интернет ресурсы то должны быть ссылки! и полностью работу брать нельзя! Спасибо!

Автор: Гость