В баллоне объемом 5 л находится 5 кг кислорода при температуре 300 К. Какую массу газа надо выпустить из баллона, чтобы при температуре 350 К давление уменьшилось на 2,026*10^4 Па?
Физика
В баллоне объемом 5 л находится 5 кг кислорода при температуре 300 К. Какую массу газа надо выпустить из баллона, чтобы при температуре 350 К давление уменьшилось на 2,026*10^4 Па?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
состояние 1 P1V=m1/µ*RT1 P1=m1/Vµ*RT1 m1=P1V*µ/RT1 состояние 2 P2V=m2/µ*RT2 P2=m2/Vµ*RT2 m2=P2V*µ/RT2 ∆P=m1/Vµ*RT1-P2-m2/Vµ*RT2=1/Vµ*R*(m1T1-m2T2) подставим численные значения 2,026*10^4=1/(5*10^-3*32*10^-3)*8.31(5*300-m2*350) m2=1/350*[5*300-2,026*10^4*5*10^-3*32*10^-3/8.31]=4,28459975932=4.28 кг ∆m=m1-m2=5-4.28 =0,72 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Биология
В озёрной воде много кислорода из-за водорослей?И как сделать или какое растение нужно пасодить в озеро(пруд) что бы вода стала чище?
Математика
Вычислите: 1) значение sin²α - cos ²α, если cos α = 0,3 2) значение sin²α - cos ²α, если sin²α = 0,4