Для оклейки двух комнат куплены обои.на оклейку первой комнаты пошло половина всех купленых обоев и еще две трубки.на оклейку второй-2/3 количества обоев израсходованных на первую комнату.сколько трубок обоев было куплено,если ...
Алгебра
Для оклейки двух комнат куплены обои.на оклейку первой комнаты пошло половина всех купленых обоев и еще две трубки.на оклейку второй-2/3 количества обоев израсходованных на первую комнату.сколько трубок обоев было куплено,если после оклейки обоих комнат осталась одна трубка. помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть все обои X, обои на 1ю ком. Y,на 2ю R, тогда y=x/2+2 r=2y/3 Система уравнений x-y-r=1 из 2 уравнения выражаем y : y=3r/2 подставляем в 1 уравнение : 3r/2=x/2+2 x=3r+y подставляем получившееся значения х и у в 3 уравнение : 3r+4-3r/2-r=1 r=6 теперь когда кол-во обоев на 2ю комнату обоев известно можно найти остальное: y=18/2+2=11 x=18+4=22 Ответ : 22
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