Вантаж, прикріплений на нитці, здійснює вільні коливання. Вкажіть напрямок швидкості і прискорення вантажу у нижній точці траєкторії.
Физика
Вантаж, прикріплений на нитці, здійснює вільні коливання. Вкажіть напрямок швидкості і прискорення вантажу у нижній точці траєкторії.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вантаж, прикріплений на нитці, здійснює вільні коливання. Вкажіть напрямок швидкості і прискорення вантажу у нижній точці траєкторії. в нижней точке траектории -скорость направлена по касательной к траектории движения, перпендикулярно радиусу -ускорение направлено вдоль радиуса
Гость:
ускорение напрявлено по радиусу ,а скорость по касательной к тректоии движ.
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