Гость: Гость:

Вантаж, прикріплений на нитці, здійснює вільні коливання. Вкажіть напрямок швидкості і прискорення вантажу у нижній точці траєкторії. в нижней точке траектории -скорость направлена по касательной к траектории движения, перпендикулярно радиусу -ускорение направлено вдоль радиуса