Сравнить металлические свойства металов калия и цинка. Обосновать вывод!!! Завтра контрольная пожааааааааалуйста решение

Гость: Гость:

Довольно-таки дурацкое задание, но попробуем... K имеет всегда степень окисления +1 калий (как и цинк)может вытеснять водород из кислот (всех кроме азотной и конц. серной) 2K+2HCl=2KCl+H2 Zn+2HBr=ZnBr2+H2 калий НЕ может вытеснять другие металлы из растворов солей, в отличие от цинка K+CuSO4=ничему Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu калий не может взаимодействовать с щелочами, в отличие от цинка K+NaOH=ничему Zn + 2NaOH= H2+Na2ZnO2 Zn+2NaOH+2H2O= H2 +Na2[Zn(OH)4] калий стоит гораздо раньше цинка в ряду активности металлов, так что при электролизе раствора на катоде вместе с водородом выделится и цинк, а калий так и остался бы плавать в растворе. Можно еще долго так писать все возможные реакции, мне кажется этого хватит, разве что можно добавить, что гидроксид цинка нерастворимый, в отличие от гидроксида калия