написать план по рассказу "Судьба человека"
Литература
написать план по рассказу "Судьба человека"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не уверен,но вот посмотри может подойдёт 1. Жизнь Андрея Соколова до войны. 2. Трагические испытания, выпавшие на его долю на войне. 3. Опустошенность Соколова после гибели всей семьи. 4. Андрей берет на воспитание мальчика-сироту и возрождается к новой жизни.
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