этимология и сочетаемость слова "изредка"
Русский язык
этимология и сочетаемость слова "изредка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит от наречия редко и прил. редкий
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