этимология и сочетаемость слова "изредка"

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этимология и сочетаемость слова "изредка"
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Автор: Гость
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Гость:
Происходит от наречия редко и прил. редкий  
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