является ли число -1215 членом геометрической прогрессии b_n = -5 *3_n?

Алгебра
является ли число -1215 членом геометрической прогрессии b_n = -5 *3_n?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5*3n=-1215 3n=243 n=81 ответ -1215, является членом прогрессии
Гость:
Дано                            Решение: bn=b1*qn-1 b1=-5                            b2=-5*3=-15 q=3                               b3=-5*3^2=-45  Найти:(-1215)                b4=-5*3^3=-135                                      b5=-5*3^4=-405                                      b6=-5*3^5=-1215 Ответ: да является
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