является ли число -1215 членом геометрической прогрессии b_n = -5 *3_n?
Алгебра
является ли число -1215 членом геометрической прогрессии b_n = -5 *3_n?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5*3n=-1215 3n=243 n=81 ответ -1215, является членом прогрессии
Гость:
Дано Решение: bn=b1*qn-1 b1=-5 b2=-5*3=-15 q=3 b3=-5*3^2=-45 Найти:(-1215) b4=-5*3^3=-135 b5=-5*3^4=-405 b6=-5*3^5=-1215 Ответ: да является
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