Льюси и Джейн хотели сходить на концерт в прошлую субботу. Они купили билеты за месяц до концерта. Брат Льюси обещал отвезди их туда. Но по дороге они застряли в пробке, потому что случилось несчастье. Потом они долго прождали ...

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Льюси и Джейн хотели сходить на концерт в прошлую субботу. Они купили билеты за месяц до концерта. Брат Льюси обещал отвезди их туда. Но по дороге они застряли в пробке, потому что случилось несчастье. Потом они долго прождали поезд. Когда они все же прибыли туда , концерт уже закончился. Льюси была очень расстроена.

Автор: Гость