Льюси и Джейн хотели сходить на концерт в прошлую субботу. Они купили билеты за месяц до концерта. Брат Льюси обещал отвезди их туда. Но по дороге они застряли в пробке, потому что случилось несчастье. Потом они долго прождали ...
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Льюси и Джейн хотели сходить на концерт в прошлую субботу. Они купили билеты за месяц до концерта. Брат Льюси обещал отвезди их туда. Но по дороге они застряли в пробке, потому что случилось несчастье. Потом они долго прождали поезд. Когда они все же прибыли туда , концерт уже закончился. Льюси была очень расстроена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Last saturday Lucy and Jane decided to go to the concert. They bought tickets one mounth before the concert. Lucy`s brother promiced to take them there. But they stucked in traffic because the misfortune happened. Then they were waiting for the train for a long time. When at last they had come, the concert had finished. Lucy was so upset.
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