в треугольнике abc угол a равен 40 градусов внешний угол при вершине b равен 102 градуса.Найдите угол c.
Геометрия
в треугольнике abc угол a равен 40 градусов внешний угол при вершине b равен 102 градуса.Найдите угол c.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух углов, внутреннего и внешнего, при вершине В равна 180 градусов, так как углы смежные. Следовательно, внутренний угол при вершине В равен 180-102=78. Сумма углов любого треугольника равна также 180 градусов. Находим угол С. 180-(угол А+угол В)=180-(40+78)=180-118=62 градуса. Ответ: угол С равен 62 градуса.
Гость:
сума сумежных углов рана 180градусов.Отсуда следует что сума внутренего и внешнего углов = 180-102=78градусов.что бы найти угол С нужно 180 - А + В=180 - 118 =62 градуса.Да кстати от 180 градусов отнимаем потомучто сума углов треугольника = 180 градусов.Итак ответ 62 градуса (надеюсь понятно)
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