в треугольнике abc угол a равен 40 градусов внешний угол при вершине b равен 102 градуса.Найдите угол c.

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Сумма двух углов, внутреннего и внешнего, при вершине В равна 180 градусов, так как углы смежные. Следовательно, внутренний угол при вершине В равен 180-102=78. Сумма углов любого треугольника равна также 180 градусов. Находим угол С. 180-(угол А+угол В)=180-(40+78)=180-118=62 градуса. Ответ: угол С равен 62 градуса.