Из пункта А в пункт В расстояние между которым 30 км выехал грузовик, а через 6 минут автобус, скорость на 10 км больше грузовика. Найди скорость автобуса, если в пункт В они прибыли вместе? дать ответ в км/час.

Алгебра

Из пункта А в пункт В расстояние между которым 30 км выехал грузовик, а через 6 минут автобус, скорость на 10 км больше грузовика. Найди скорость автобуса, если в пункт В они прибыли вместе? дать ответ в км/час.

Автор: Гость