Из пункта А в пункт В расстояние между которым 30 км выехал грузовик, а через 6 минут автобус, скорость на 10 км больше грузовика. Найди скорость автобуса, если в пункт В они прибыли вместе? дать ответ в км/час.
Алгебра
Из пункта А в пункт В расстояние между которым 30 км выехал грузовик, а через 6 минут автобус, скорость на 10 км больше грузовика. Найди скорость автобуса, если в пункт В они прибыли вместе? дать ответ в км/час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь 30 км скорость грузовика х км\час время грузовика 30/х скорость автобуса х+10 км\час время автобуса 30/(х+10) = 30/х - 1/10 30/(х+10) = 30/х - 1/10 300х=300(х+10) - х(х+10) х*х+10х-3000=0 д = 100+4*3000=12100 x>0 x = (-10 + 110)/2 = 50 x+10 =60 - это ответ
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