Вычислите массу ( в кг) хлороводорода , который получается при взаимодействии хлора с 5,6 м3 (в кубе) водорода.

Химия

Вычислите массу ( в кг) хлороводорода , который получается при взаимодействии хлора с 5,6 м3 (в кубе) водорода.

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