Вычислите массу ( в кг) хлороводорода , который получается при взаимодействии хлора с 5,6 м3 (в кубе) водорода.
Химия
Вычислите массу ( в кг) хлороводорода , который получается при взаимодействии хлора с 5,6 м3 (в кубе) водорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cl2 + H2 + 2HCl n(HCl) = 2n(H2) = (2 * 5.6м3)/22,4 = 0,5 кмоль m(HCl) = 0.5 кмоль * 36,5 г/моль = 18,25 кг Ответ- 18,25 кг
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