Страны-лидеры по экспорту и импорту железной руды. Заранее спасибо.

Українська література
Страны-лидеры по экспорту и импорту железной руды. Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по импорту 1) США (1,97 трлн долларов), 2) Китай (1,4 трлн долларов), 3) Германия (1,07 трлн долларов), 4) Япония (693 млрд долларов), 5) Франция (606 млрд долларов) по экспорту 1) Китай (1,58 трлн долларов), 2) США (1,28 трлн долларов), 3) Германия (1,27 трлн долларов), 4) Япония (770 млрд долларов), 5) Нидерланды (572 млрд долларов).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Какие последствия могут произойти при вырубке леса на южных склонах Гималаев(не меньше 2 причин)???
Ответить
Математика
Помогите решить задачу по конкурсу! Один будильник спешит на 25 минут и показывает 7 часов 50 минут.Какое время показывает другой будильник , котор...
Ответить
Алгебра
Из пункта А в пункт В расстояние между которым 30 км выехал грузовик, а через 6 минут автобус, скорость на 10 км больше грузовика. Найди скорость а...
Ответить
Геометрия
в треугольнике abc угол a равен 40 градусов внешний угол при вершине b равен 102 градуса.Найдите угол c.
Ответить
Английский язык
Льюси и Джейн хотели сходить на концерт в прошлую субботу. Они купили билеты за месяц до концерта. Брат Льюси обещал отвезди их туда. Но по дороге ...
Ответить