Страны-лидеры по экспорту и импорту железной руды. Заранее спасибо.
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Страны-лидеры по экспорту и импорту железной руды. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по импорту 1) США (1,97 трлн долларов), 2) Китай (1,4 трлн долларов), 3) Германия (1,07 трлн долларов), 4) Япония (693 млрд долларов), 5) Франция (606 млрд долларов) по экспорту 1) Китай (1,58 трлн долларов), 2) США (1,28 трлн долларов), 3) Германия (1,27 трлн долларов), 4) Япония (770 млрд долларов), 5) Нидерланды (572 млрд долларов).
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