Какие последствия могут произойти при вырубке леса на южных склонах Гималаев(не меньше 2 причин)???
Українська література
Какие последствия могут произойти при вырубке леса на южных склонах Гималаев(не меньше 2 причин)???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) вырубка лесов приводит к снижению способности почвы задерживать влагу ИЛИ наводнения во время муссонных дождей становятся сильнее; б) усиливается эрозия почвы ИЛИ усиливаются оползневые процессы.
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