почему в одном организме много разновидностей клеток какую работу они выполняют
Биология
почему в одном организме много разновидностей клеток какую работу они выполняют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одновременно мы видим и разнообразие клеток даже в пределах одного многоклеточного организма. Так, например, по форме мало похожи друг на друга такие клетки, как мышечная или нервная. Современная цитология показывает, что различие клеток связано со специализацией их функций, с развитием особых функциональных клеточных аппаратов. Так, если рассматривать мышечную клетку, то в ней кроме общеклеточных структур встречаются в большом количестве фибриллярные компоненты, обеспечивающие специальную функциональную нагрузку, характерную для этой клетки. В нервной клетке кроме общеклеточных компонентов можно отметить специфические черты: наличие длинных и разветвленных клеточных отростков, оканчивающихся специальными структурами передачи нервного импульса; своеобразную композицию в цитоплазме из элементов эндоплазматической сети, большое количество микротрубочек в клеточных отростках.
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