Составьте уравнение реакции Карбид кальция- больше ацетилен- больше ацетальдегид уксусная кислота метилацетат
Химия
Составьте уравнение реакции Карбид кальция- больше ацетилен- больше ацетальдегид уксусная кислота метилацетат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 C2H2 + H2O → CH3CHO 2 CH3CHO + O2 → 2 CH3COOH CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3 +H2O в присутствии H2SO4 (или FeCl3, АlСl3)
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