Сочинение по картине Попкова "Осенние дожди"

Гость: Гость:

картина попкова написана точными масками. попков использует теплые и холодные тона, преобладают желтые, оранжевые и серы цвета. на переднем плане картины мы видим александра сергеевича пушкина, который задумчиво глядит в даль. на что же так внимательно смотрит поэт? он смотрит на желтые деревья, которые стоят в ярко желтых нарядах, готовясь попрощаться с ним. в дали виднеется река, которая написана мягкими цветами, в сочетании фиолетового и голубого цветов. за рекой широко открыты просторы равниной местности с небольшими возвышенностями, которые местами еще зеленые. сам поэт изображен точными масками,изящно описывающие стройную фигуру поэта. крыльцо, на которым находится пушкин выполнено светло-серыми цветами. самого дождя на картине не видно, но, то что он идет можно понять, посмотрев на изображенное попковым небо, которые написано хмурым и холодным, серыми оттенками. а дальше твое мнение,понравилась картина или нет.