Периметр осевого сечения цилиндра, в который вписан шар, равен 12. Найдите объем цилиндра.
Геометрия
Периметр осевого сечения цилиндра, в который вписан шар, равен 12. Найдите объем цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если в цилиндр вписан шар, то осевое сечение - квадрат сторона квадрата a=периметр/4 = 3 высота цилиндра h = a = 3 радиус цилиндра r = a/2 = 3/2 объем цилиндра V = пи * r² * h = пи * 3²/2² * 3 = пи * 27/4
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