чому під час світіння кварцових ламп відчувається запах озону?

Физика
чому під час світіння кварцових ламп відчувається запах озону?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что под действием ультрофиолетового излучения кислород преобразуется в озон
Гость:
энергии фотона ультрафиолетового диапазона достаточно, чтобы разрушить молекулу кислорода и образовать озон
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