Девочка сорвала на клумбе цветы, чтобы украсить комнату. Если поставить в вазы по 5 цветов , то 3 цветка будут лишними. А если поставить по 7 цветов, то одного не хватит. Сколько ваз приготовила девочка???

Гость: Гость:

Пусть х - количество ваз. Если девочка в вазы поставит по пять цветов, то три цветка лишние, т.е. 5х - 3. Если она поставит по семь цветов, то одного не хватает. Получается уравнение 5х - 3 = 7х+1 5х - 7х= -5х+ 7х -4=2х х = 2 Ответ: две вазы.