Девочка сорвала на клумбе цветы, чтобы украсить комнату. Если поставить в вазы по 5 цветов , то 3 цветка будут лишними. А если поставить по 7 цветов, то одного не хватит. Сколько ваз приготовила девочка???
Математика
Девочка сорвала на клумбе цветы, чтобы украсить комнату. Если поставить в вазы по 5 цветов , то 3 цветка будут лишними. А если поставить по 7 цветов, то одного не хватит. Сколько ваз приготовила девочка???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество ваз. Если девочка в вазы поставит по пять цветов, то три цветка лишние, т.е. 5х - 3. Если она поставит по семь цветов, то одного не хватает. Получается уравнение 5х - 3 = 7х+1 5х - 7х= -5х+ 7х -4=2х х = 2 Ответ: две вазы.
Гость:
5х-3 с пятью цветами 7х +1 с семью цветами 5х-3 = 7х+1 2х= 4 х = 2 вазы цветов 13
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