Чем отличался повседневный быт высших сословий и царского двора от остального населения страны при Петре 1?

Обществознание
Чем отличался повседневный быт высших сословий и царского двора от остального населения страны при Петре 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что у них были собственные привелегии и был свой быт который они всячески модернизировали в частности старались перенять за зарубежом.Т.е высшые общество которое не равнялось к другим сословиям.
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