Среди девочек одного класса найдутся две девочки, отличающиеся цветом волос, а также две девочки, отличающиеся ростом. Докажите, что среди девочек этого класса найдутся две девочки, отличающиеся и цветом волос, и ростом.
Математика
Среди девочек одного класса найдутся две девочки, отличающиеся цветом волос, а также две девочки, отличающиеся ростом. Докажите, что среди девочек этого класса найдутся две девочки, отличающиеся и цветом волос, и ростом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю в каждом классе это может быть потому что... 1)в классе есть самая высокая девочка(неодинакого же они все роста) 2) у одной из них разные волосы(у кого выгорели у кого милирование...)(и не может быть такого что у всех волосы одного цвета) Решение:я думаю такое может быть..)вот по этим двум номерам(1 и 2) а дальше ответ за вами, чего написать... спасибо, за внимание!
Гость:
я думаю что 2 девочки отличающиеся по 2 параметрам есть потому что: вот те две девочки которые отличаються ростом могут отличаться и цветом волос но есле нет то те две девочки которые отличаються цветом волос могут отличаться и ростом (.я так думаю)Но есле же нет тогда в итоге выходит что есле в класе две д. отличабться ростом а две д. волосами то одна из тех что ростом и одна из тех что волосами полюбому и составляют те две д. которые отличаються и ростом и волосами.Ето скорей всего так потомучто есле нет выходит что в класе лчбо 4 д. одинакового роста ли бо одинакого цвета волос что меньше вероятно чем то что нам нужно доказать)
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