Вычислите количество теплоты,необходимое для нагревания железа массой 300 грамм на 300 градусов цельсия..
Физика
Вычислите количество теплоты,необходимое для нагревания железа массой 300 грамм на 300 градусов цельсия..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm*дельтаt Удельная теплоемкость железа равна 460 Q=460*0,3*300=41400Дж Ответ: 41,4кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Химия
Составьте уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения согласно данной схеме: P-Zn3P2-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Na3PO4-Ag3PO4
Математика
Девочка сорвала на клумбе цветы, чтобы украсить комнату. Если поставить в вазы по 5 цветов , то 3 цветка будут лишними. А если поставить по 7 цвето...
Обществознание
Чем отличался повседневный быт высших сословий и царского двора от остального населения страны при Петре 1?