Вычислите количество теплоты,необходимое для нагревания железа массой 300 грамм на 300 градусов цельсия..

Физика
Вычислите количество теплоты,необходимое для нагревания железа массой 300 грамм на 300 градусов цельсия..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm*дельтаt Удельная теплоемкость железа равна 460 Q=460*0,3*300=41400Дж Ответ: 41,4кДж
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