опис конвалії5-7 речень

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Конвалія — це невелика рослина роду багатолітніх трав родини лілейних. Конвалія виростає до 20—30 сантиметрів заввишки. Має довге та широке листя, в період цвітіння на стеблині з'являються білі невеличкі квіти, що розташовуються одна за одною і мають сильний приємний аромат. Росте конвалія в лісі, любить затишні тінисті місця, цвіте в нашій місцевості на початку травня. Конвалію використовують у фармацевтичній промисловості для виготовлення ліків, а також як декоративну квітку. Конвалія — одна з перших весняних квіток. Вона така маленька, скромна, в лісі вона ніби ховається під деревами серед трави. Не одразу її і побачиш. Шукаєш-шукаєш, і несподівано перед очима відкривається галявинка, вкрита крихітними білими дзвіночками. Вони такі ніжні, тендітні, а візьмеш їх у руки і відчуєш казковий аромат. Маленький дзвіночок пахне лісом, весною. Якщо зібрати маленький букетик, конвалії будуть довго тішити своєю красою і пахощами.