Для чего омжно использовать тот факт что соли кальция окрашивают пламя в кирпично-красный цвет?

Химия
Для чего омжно использовать тот факт что соли кальция окрашивают пламя в кирпично-красный цвет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для осуществления качественного анализа на карбонат. То есть, если соль окрашивает пламя в красный цвет, это - соль кальция.
Гость:
Для осуществления качественного анализа на карбонат. Не на карбонат! Это качественная реакция на ионы кальция!
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