Як Ви розумієте такі слова: “Три біди є у людини – смерть, старість і погані діти”

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"Три біди є у людини - смерть, старість і погані діти - говорить народна мудрість. Смерть - невблаганна. Перед нею не можна зачинити двері свого дому. Старість неминуча. А від поганих дітей можна дім вберегти як від вогню. І це залежить не тільки від батьків, а й від самих дітей.