Температура кристаллического тела при плавлении постоянна. Как при этом изменяется внутренняя энергия?
Физика
Температура кристаллического тела при плавлении постоянна. Как при этом изменяется внутренняя энергия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При плавлении кристаллического тела его температура не изменяется, но зато изменяется внутренняя энергия этого тела. Вот как это происходит: Внутренняя энергия тела увеличивается. Эта энергия затрачивается на разрыв связи между молекулами этого вещества. И пока этот процесс не завершится, температура тела будет постоянна, а внутренняя энергия будет увеличиваться. Ответ: Внутренняя энергия тела будет увеличиваться.
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