напишите уравнения следующих превращений: углерод-метан-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-сложный эфир
Химия
напишите уравнения следующих превращений: углерод-метан-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-сложный эфир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+2H2=CH4 2СН4===>С2Н2+3Н2 С2Н2+Н2О===СН3СОН СН3СОН+2Cu(OH)2===CH3COOH+Cu2O+2H2O СН3COOH + C2H5OH = СН3COOC2H5 + H2O
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