ПРЕДСКАЖИ , КАКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПОКАЖЕТ ЗАВТРА ГИГРОМЕТР ЕСЛИ, ПОЗАВЧЕРА 90, ВЧЕРА 70 , СЕГОДНЯ 50 СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ?

Українська література
ПРЕДСКАЖИ , КАКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПОКАЖЕТ ЗАВТРА ГИГРОМЕТР ЕСЛИ, ПОЗАВЧЕРА 90, ВЧЕРА 70 , СЕГОДНЯ 50 СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30% покажет завтра гигрометр.(вопрос  что ли  из шарарама?)
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