ПРЕДСКАЖИ , КАКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПОКАЖЕТ ЗАВТРА ГИГРОМЕТР ЕСЛИ, ПОЗАВЧЕРА 90, ВЧЕРА 70 , СЕГОДНЯ 50 СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ?

Українська література

ПРЕДСКАЖИ , КАКУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПОКАЖЕТ ЗАВТРА ГИГРОМЕТР ЕСЛИ, ПОЗАВЧЕРА 90, ВЧЕРА 70 , СЕГОДНЯ 50 СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ?

Автор: Гость