на одной клумбе растет в 14 раз больше цветов чем на второй. Если с первой клумбы пересадить на вторую 52цветка то цветов на обоих клумбах станет поровну . Сколько цветов растет на каждой клумбе?????
Математика
на одной клумбе растет в 14 раз больше цветов чем на второй. Если с первой клумбы пересадить на вторую 52цветка то цветов на обоих клумбах станет поровну . Сколько цветов растет на каждой клумбе?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- на второй клумбе 14х- на первой 14х-52=х+52 14х-х=52+52 13х=104 х=104/13 х= 8 8цв- на второй 8*14= 112 цв- на первой
Гость:
Пусть у- на второй клумбе, а 14у- на первой. 14у-52=у+52 14у-у=52+52 13у=104 у=104:13 у=8 Значит 8 цветов- на второй клумбе, а 14*8=112 цветов- на первой. Ответ:8 цветов, 112 цветов.
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