на одной клумбе растет в 14 раз больше цветов чем на второй. Если с первой клумбы пересадить на вторую 52цветка то цветов на обоих клумбах станет поровну . Сколько цветов растет на каждой клумбе?????

Математика

на одной клумбе растет в 14 раз больше цветов чем на второй. Если с первой клумбы пересадить на вторую 52цветка то цветов на обоих клумбах станет поровну . Сколько цветов растет на каждой клумбе?????

Автор: Гость