Очень НАДО!!!! Подготовить сочинение миниатюру - "Будущее планеты - в твоих руках"! Желательно на пол листа А4 Заранее СПАСИБО!!!!!!!

Русский язык
Очень НАДО!!!! Подготовить сочинение миниатюру - "Будущее планеты - в твоих руках"! Желательно на пол листа А4 Заранее СПАСИБО!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будующее нашей планеты зависит от вас,как построете дома,посадите деревья,обьясните задания в задания.ком........(дальше сами)
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