Очень НАДО!!!! Подготовить сочинение миниатюру - "Будущее планеты - в твоих руках"! Желательно на пол листа А4 Заранее СПАСИБО!!!!!!!

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Очень НАДО!!!! Подготовить сочинение миниатюру - "Будущее планеты - в твоих руках"! Желательно на пол листа А4 Заранее СПАСИБО!!!!!!!

Автор: Гость