какое значение в развитии культуры Руси сырало устное народное творчество?
Обществознание
какое значение в развитии культуры Руси сырало устное народное творчество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что создавались многие былины которые рассказывали на многих торжествах и тем более в школе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Математика
на одной клумбе растет в 14 раз больше цветов чем на второй. Если с первой клумбы пересадить на вторую 52цветка то цветов на обоих клумбах станет п...