какое значение в развитии культуры Руси сырало устное народное творчество?

Обществознание
какое значение в развитии культуры Руси сырало устное народное творчество?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что создавались многие былины которые рассказывали на многих торжествах и тем более в школе.
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