P ПРЯМОУГОЛЬНИКА= 40СМ.СКОЛЬКО S=? ЕСЛИ ЕГО ДЛИНА БОЛЬШЕ ШИРИНЫ В 3 РАЗА? В 9 РАЗ?
Математика
P ПРЯМОУГОЛЬНИКА= 40СМ.СКОЛЬКО S=? ЕСЛИ ЕГО ДЛИНА БОЛЬШЕ ШИРИНЫ В 3 РАЗА? В 9 РАЗ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+1=4ч- столько всего частей составляет ширина и длина 40/4/2=5 см- ширина (Разделили на 2, потому по 2 дины и по 2 ширины у прямоугольника) 5*3=15см- длина, если длина больше в 3раза S=a*b= 75cм.кв- площадь, если длина больше в 3 раза 5*9=45см- длина, если длина больше в 9 раз S=5*45=225 кв.см- площадь, если длина больше ширины в 9 раз
Гость:
периметр =40 площадь-найти...хм понятно.. 40-3х...короче получается 75 кв см а если умножить на 9 то 225кв см (решение лень решать)
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