Между числами -10 и -810 вставьте три числа так, чтобы они вместе с данными образовали геометрическую прогрессию. (Срочно надо плиззз)
Алгебра
Между числами -10 и -810 вставьте три числа так, чтобы они вместе с данными образовали геометрическую прогрессию. (Срочно надо плиззз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала нужно найти q(знаменатель прогрессии). Для этого запишем: b5/b1=-810/-10: b1*q^4/b1=81: q^4=81: Отсюда q=3, так как 3 в четвертой степени равно 81: Теперь все просто: b2=b1*q=-10*3=-30 b3=b2*q=-30*3=-90 b4=b3*3=-90*3=-270 Ответ: -10,-30,-90,-270,-810.(вот твоя геометрическая прогрессия со знаменателем, равном 3)
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