найдите длину окружности с радиусом 9 см, чему равна длина ее дуги с градусной мерой 20 градусов?

Геометрия

найдите длину окружности с радиусом 9 см, чему равна длина ее дуги с градусной мерой 20 градусов?

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