найдите длину окружности с радиусом 9 см, чему равна длина ее дуги с градусной мерой 20 градусов?
Геометрия
найдите длину окружности с радиусом 9 см, чему равна длина ее дуги с градусной мерой 20 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина дуги = радиус * радианная мера угла длина дуги = 9 * пи / 9 = пи длина окружности = 9 * 2пи = 18 пи
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