монета брошена два раза. Запишите пространство элементарных событий

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Монета может упать либо одной стороной, либо другой, то есть, либо орёл, либо решка) Получается, при первом броске - 2 исхода, при втором - тоже два. Причём эти два испытания(первое и второе бросание монетки) - независимые. Значит, у нас всего 2*2 = 4 исхода. Это можно изобразить: Монетка 1) орел решка 2) орел решка орел решка