монета брошена два раза. Запишите пространство элементарных событий

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монета брошена два раза. Запишите пространство элементарных событий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Монета может упать либо одной стороной, либо другой, то есть, либо орёл, либо решка)    Получается, при первом броске - 2 исхода, при втором - тоже два. Причём эти два испытания(первое и второе бросание монетки) - независимые. Значит,     у нас всего 2*2 = 4 исхода.       Это можно изобразить:                   Монетка 1)      орел                решка 2) орел    решка    орел   решка
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