сторона правильного четырехугольника равна 6 корней из 2 см. Тогда радиус описанной около этого четырехугольника окружности будет равен

Геометрия

сторона правильного четырехугольника равна 6 корней из 2 см. Тогда радиус описанной около этого четырехугольника окружности будет равен

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