сторона правильного четырехугольника равна 6 корней из 2 см. Тогда радиус описанной около этого четырехугольника окружности будет равен
Геометрия
сторона правильного четырехугольника равна 6 корней из 2 см. Тогда радиус описанной около этого четырехугольника окружности будет равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R оп. = сторона/ n cторон=6корень из 2/ корень из 2=6 см
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