а)составить квадратное уравнения зная его коэффициенты а=2 b=одна треть с=две трети. б)докажите,что число одна вторая является корнем этого уравнения. в)решите не полное квадратное уравнение 3х^2=0

Алгебра
а)составить квадратное уравнения зная его коэффициенты а=2 b=одна треть с=две трети. б)докажите,что число одна вторая является корнем этого уравнения. в)решите не полное квадратное уравнение 3х^2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2x ^2+1/3x-2/3=0 б) D=1/9+16/3=49/9>0 X1,2= -1/3+-7/3 =1/2                 4 в) 3x ^ 2=0 x ^ 2=0 x=0 
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