а)составить квадратное уравнения зная его коэффициенты а=2 b=одна треть с=две трети. б)докажите,что число одна вторая является корнем этого уравнения. в)решите не полное квадратное уравнение 3х^2=0

Алгебра

а)составить квадратное уравнения зная его коэффициенты а=2 b=одна треть с=две трети. б)докажите,что число одна вторая является корнем этого уравнения. в)решите не полное квадратное уравнение 3х^2=0

Автор: Гость