стороны четырехугольника равны 5м, 4м,3м и 2,5м. Одна из диагоналей равна 4,5 м. Найдите его площадь
Геометрия
стороны четырехугольника равны 5м, 4м,3м и 2,5м. Одна из диагоналей равна 4,5 м. Найдите его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делит четырёхугольник на два треугольника, один со сторонами a, b, с, а другой со сторонами а, d, с. Тогда нужно найти площадь каждого из треугольников и сложить их. Например, для первого треугольника находим полупериметр p = (a+b+с)/2, а затем по формуле Герона определяем площадь: S = √[p(p–a)(p–b)(p–с)]. Аналогично находим площадь второго треугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
а)составить квадратное уравнения зная его коэффициенты а=2 b=одна треть с=две трети. б)докажите,что число одна вторая является корнем этого уравнен...
Геометрия
сторона правильного четырехугольника равна 6 корней из 2 см. Тогда радиус описанной около этого четырехугольника окружности будет равен
Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ=6см, ВС=3корень_из2 см, угол В=135 гр. Тогда АС будет равна... (правильный ответ: 3корень_из 10 см, нужно решение)