стороны четырехугольника равны 5м, 4м,3м и 2,5м. Одна из диагоналей равна 4,5 м. Найдите его площадь

Гость: Гость:

делит четырёхугольник на два треугольника, один со сторонами a, b, с, а другой со сторонами а, d, с. Тогда нужно найти площадь каждого из треугольников и сложить их. Например, для первого треугольника находим полупериметр p = (a+b+с)/2, а затем по формуле Герона определяем площадь: S = √[p(p–a)(p–b)(p–с)]. Аналогично находим площадь второго треугольника.