що ви найбільше цінуєте в людині

Гость: Гость:

Що найбільше я ціную у людях? Найперше-це доброту. Люди повинні бути добрими, робити благородні справи.Ще ціную у людині - її вміння бачити красу у всьому і завжди.Тоді світ стане красивішим. Ціную в людині вміння прощати.Ще вміння жити в колективі, бо від кожного з нас залежить , яким буде цей колектив, а значит і держава.