що ви найбільше цінуєте в людині
Қазақ тiлi
що ви найбільше цінуєте в людині
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що найбільше я ціную у людях? Найперше-це доброту. Люди повинні бути добрими, робити благородні справи.Ще ціную у людині - її вміння бачити красу у всьому і завжди.Тоді світ стане красивішим. Ціную в людині вміння прощати.Ще вміння жити в колективі, бо від кожного з нас залежить , яким буде цей колектив, а значит і держава.
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