На маятник действует вынуждающая сила .Частота вынуждающей силы 10Гц.Какие колебания установятся в системе и каков их период
Физика
На маятник действует вынуждающая сила .Частота вынуждающей силы 10Гц.Какие колебания установятся в системе и каков их период
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в системе установятся вынужденные незатухающие колебания период Т=1/частота=1/10= 0.1 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Химия
написать химические уравнения хлорирования этана при нагревании и освещении смеси хлора и этана. дать названия полученным веществам
Геометрия
стороны четырехугольника равны 5м, 4м,3м и 2,5м. Одна из диагоналей равна 4,5 м. Найдите его площадь
Алгебра
а)составить квадратное уравнения зная его коэффициенты а=2 b=одна треть с=две трети. б)докажите,что число одна вторая является корнем этого уравнен...