На маятник действует вынуждающая сила .Частота вынуждающей силы 10Гц.Какие колебания установятся в системе и каков их период

Физика

На маятник действует вынуждающая сила .Частота вынуждающей силы 10Гц.Какие колебания установятся в системе и каков их период

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