в треугольнике из угла, стороны которого пропорциональны числам 5:7 проведена биссектриса к основанию равному 21 см. найдите разность отрезка, на которые делится основание.

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отношение отрезков на которые биссектриса делит основание равно отношение сторон, из угла которого она проведена (свойство биссектрисы) пусть меньший из отрезков равен 5х, тогда больший равен 7х по условию 5х+7х=21 12х=21 х=21:12 х=1.75 5х=5*1.75=8.75 7х=12.25 значит меньший из отрезков основания равен 8.75 см, больший 12.25 см их разность равна 12.25-8.75=3.5 см