Определите энергию, массу и импульс фотона, длина волны которого 500 нм.
Физика
Определите энергию, массу и импульс фотона, длина волны которого 500 нм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
энергия E=hс/λ масса m=E/c^2 импульс р=h/λ λ=500 нм. с=3*10^8 м/с h =6.626*10^-34 Дж*с
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