в окружность длиной 8пи см вписан правильный четырехугольник. Тогда диагональ данного четырехугольника будет равна?
Геометрия
в окружность длиной 8пи см вписан правильный четырехугольник. Тогда диагональ данного четырехугольника будет равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2pR=8p,R=4 Диагональ равна диаметру описанной окружности=8 Можно и так.pD=8p,D=8
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