в окружность длиной 8пи см вписан правильный четырехугольник. Тогда диагональ данного четырехугольника будет равна?

Геометрия

в окружность длиной 8пи см вписан правильный четырехугольник. Тогда диагональ данного четырехугольника будет равна?

Автор: Гость