за какое время работа тока в лампе сопротивлением 240 ом при токе 0,5 А сравняется с работой по подъёму груза в 2,4 т на высоту 100м?
Физика
за какое время работа тока в лампе сопротивлением 240 ом при токе 0,5 А сравняется с работой по подъёму груза в 2,4 т на высоту 100м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа электрического тока равна:A=UIt A2=Eп=mgh: Найдем напряжение: U=I*R=240*0,5=120В Приравниваем работы и получаем: UIt=mgh; t=mgh/UI=2400*9,8*100/120*0,5=39200с Ответ: 39200 секунд
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