за какое время работа тока в лампе сопротивлением 240 ом при токе 0,5 А сравняется с работой по подъёму груза в 2,4 т на высоту 100м?

Физика

за какое время работа тока в лампе сопротивлением 240 ом при токе 0,5 А сравняется с работой по подъёму груза в 2,4 т на высоту 100м?

Автор: Гость