морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%. Решите уравнением

Математика
морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%. Решите уравнением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть нужно добавить х кг пресной воды,тогда по условию задачи 40*4:100=(х+40)*2.5:100 160=2.5х+100 2.5х=160-100 2.5х=60 х=60:2.5 х=24 отвте: надо добавить 24 кг пресной воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Здравствуйте! Помогите написать сочинение по картине А.Устиненко "Национальная охота"
Ответить
Физика
за какое время работа тока в лампе сопротивлением 240 ом при токе 0,5 А сравняется с работой по подъёму груза в 2,4 т на высоту 100м?
Ответить
Физика
Определите энергию, массу и импульс фотона, длина волны которого 500 нм.
Ответить
Геометрия
в окружность длиной 8пи см вписан правильный четырехугольник. Тогда диагональ данного четырехугольника будет равна?
Ответить
Алгебра
в треугольнике из угла, стороны которого пропорциональны числам 5:7 проведена биссектриса к основанию равному 21 см. найдите разность отрезка, на к...
Ответить