морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%. Решите уравнением
Математика
морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%. Решите уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть нужно добавить х кг пресной воды,тогда по условию задачи 40*4:100=(х+40)*2.5:100 160=2.5х+100 2.5х=160-100 2.5х=60 х=60:2.5 х=24 отвте: надо добавить 24 кг пресной воды
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