морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%. Решите уравнением

Математика

морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%. Решите уравнением

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