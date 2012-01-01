Посоветуйте хорошие пособие для сдачи егэ по физике, учусь в 10 в школе этот предмет преподают плохо так-что нужно что то вроде самоучителя хотелось бы сдать как можно лучше, время на подготовку есть.

Физика

Посоветуйте хорошие пособие для сдачи егэ по физике, учусь в 10 в школе этот предмет преподают плохо так-что нужно что то вроде самоучителя хотелось бы сдать как можно лучше, время на подготовку есть.

Автор: Гость