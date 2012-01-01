Посоветуйте хорошие пособие для сдачи егэ по физике, учусь в 10 в школе этот предмет преподают плохо так-что нужно что то вроде самоучителя хотелось бы сдать как можно лучше, время на подготовку есть.
Физика
Посоветуйте хорошие пособие для сдачи егэ по физике, учусь в 10 в школе этот предмет преподают плохо так-что нужно что то вроде самоучителя хотелось бы сдать как можно лучше, время на подготовку есть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тематические задания для отработки каждого элемента в ЕГЭ по физике. Авторы: Николаев В.И., Шипилин А.М. 2. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий.Автор: Бобошина С.Б. 3. Банк заданий для подготовки к ЕГЭ по физике. Авторы: Орлов В.А., Демидова М.Ю. и др. Издательство: Интеллект-Центр. 4. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ 2012 по физике. Автор: Грибов В.А. Издательство: Астрель. ______________________________________________________________ вот самые нормальные справочники)
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