какое количество дров потребуется чтобы вскипятить 50 кг воды,имеющей температуру 10 гр цельсия, если КПД кипятильника 25 %??Удельная терлоёмкость 4200дж(кг*к) удельная теплота сгорания дров 10 Мдж,кг

Физика
какое количество дров потребуется чтобы вскипятить 50 кг воды,имеющей температуру 10 гр цельсия, если КПД кипятильника 25 %??Удельная терлоёмкость 4200дж(кг*к) удельная теплота сгорания дров 10 Мдж,кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=Q1*100%/Q2 n=cm(t2-t1)*100%/Lm 25%=4200*50*90*100%/10000000m 250000000m=1890000000 m=7,56кг Ответ: 7,56кг
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