Определите длину волны ультрафиолетового излучения, импульс кванта которого при полном поглощении равен 3*10^-27 кг*м/с.
Физика
Определите длину волны ультрафиолетового излучения, импульс кванта которого при полном поглощении равен 3*10^-27 кг*м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
импульс кванта которого при полном поглощении равен 3*10^-27 кг*м/с. p=h/λ λ=h/p=6.626*10^-34 Дж*с/3*10^-27 кг*м/с=220.8666666666667 =221 нм
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