Определите длину волны ультрафиолетового излучения, импульс кванта которого при полном поглощении равен 3*10^-27 кг*м/с.

Физика
Определите длину волны ультрафиолетового излучения, импульс кванта которого при полном поглощении равен 3*10^-27 кг*м/с.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 импульс кванта которого при полном поглощении равен 3*10^-27 кг*м/с. p=h/λ λ=h/p=6.626*10^-34 Дж*с/3*10^-27 кг*м/с=220.8666666666667 =221 нм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Посоветуйте хорошие пособие для сдачи егэ по физике, учусь в 10 в школе этот предмет преподают плохо так-что нужно что то вроде самоучителя хотелос...
Ответить
Физика
какое количество дров потребуется чтобы вскипятить 50 кг воды,имеющей температуру 10 гр цельсия, если КПД кипятильника 25 %??Удельная терлоёмкость ...
Ответить
Математика
 переведите в арабские числа;xiv,xxi,cxlvi,ccclxix,dcxii,mcdviii  
Ответить
Математика
морская вода содержит 4% соли .Какое колличество пресной воды надо добавить на 40 кг морской воды , чтобы концентрация соли стала 2,5%.  Решите ура...
Ответить
Русский язык
Здравствуйте! Помогите написать сочинение по картине А.Устиненко "Национальная охота"
Ответить