обчисліть -4*1/7+2*1/4*(-11*2/9-(-5.4):9/35)
Математика
обчисліть -4*1/7+2*1/4*(-11*2/9-(-5.4):9/35)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= -4/7+1/2*(-22/9+27/5*35/9)=-4/7+1/2*(-22/9+21/1)=-4/7+1/2(-22/9-189/9)=-4/7+1/2*167/18=-4/7+167/18=-(72+1169/126)=-1241/126=10*1/14
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